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CHP lideri Özel, Erdal Beşikçioğlu'nu canlandırdığı karakterlerle tanıttı

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Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken oynadığı rollere atıfta bulunarak "Ona bakınca kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca valiyi görüyorum" dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamındaAnkara'da seçim ofisi açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken oynadığı dizilerdeki karakterlere atıfta bulunarak ilginç cümleler sarf etti.

"ONA BAKINCA TÜRK POLİSİNİ GÖRÜYORUM"

"CHP'nin yönettiği kentlere yatırım geliyor, kentler güzelleşiyor" diyen CHP lideri Özel, "Etimesgut'a bunu yapmaya geliyoruz. Etimesgut'u, Ankaralı kimliğine sahip çıkan, elinin değdiği yeri değiştiren, halkın sevdiği birisine teklif ettik. O da kabul etti. Ona bakınca ben bir Ankara sevdalısı, suçlulara göz açtırmayan, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben bu kapı niye kapalı diyen valiyi görüyorum" ifadelerini kullandı.

"DİZİ İZLEMEYİ BIRAKMALISIN SAYIN ÖZEL"

CHP lideri Özel'in bu çıkışıyla ilgili "Role fazla kaptırmışlar kendilerini", "Lise siyaseti diyeceğim ama ondan bile aşağı", "Necati Şaşmaz'ı aday yapsalar gireceği tribi düşünemiyorum", "Dizi izlemeyi bırakmalısın sayın Özel", "Oyunculuğunu çok beğenmiş demek ki", "Ah be reis sen çok yanlış anlamışsın olayı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Erdal Beşikçioğlu Özgür Özel Magazin Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Karaoğlan:

Ama onlar birer oyundu.

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CEZA :

oyuna devam edecekler anlaşılan

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UZUN ADAM:

SAYIN ÖZEL CHP NİN BAŞKANI OLACAK KADAR KALİBRENİZ YÜKSEK DEĞİL MALESEF AKŞAMLARI DİZİ SEYREDECEĞİNİZE MEMLEKET MESELELERİNİ NASIL CÖZERİM DİYE DÜŞÜNSENİZMİ ACABA

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Serdar Bilinen:

bu chp komedi filmleri aratmıyor :))

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Vatansever:

Chp nin düştüğü şu duruma bak hele..bumu liyakat

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Sahi :

eminim izlememistir bile dizilerini salliyor

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Hakan Sevgili:

İsrailli bı komutanda olmuştu yanlış hatirlamiyosam

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Suzan Çelebi Karaman:

Kurtlar Vadisi Filistin filminde israilli bir komutan, Bergen filminde de onu öldüren adam rolünde, Zerrin Özer Gönül şarkısı klibinde de oynamıştı

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