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CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasına tepki: Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'da yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin CHP lideri Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı." tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" dedi.

ERDOĞAN: MERKEZİ YÖNETİMLE YEREL YÖNETİM ELE ELE VERMEZSE O ŞEHRE BİR ŞEY GELMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay ilçe belediye başkanlarını tanıttığı toplantıda, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkmakta zorlanan şehrimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı. Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra badı harabül Basra oldu." demişti.

CHP lideri Özel'den Erdoğan'ın, 'Hatay garip kaldı' sözlerine sert tepki: Depremzedeye tehdit olur mu?

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi. Özel, Erdoğan'ın Hataylılara siyasi şantaj yaptığını savunarak şunları söyledi: "Hepimizin yüreği hala yanıyor. Bu meseleyi siyasete alet etmek istemem.

ÖZEL: DEPREMZEDEYE TEHDİT OLUR MU?

Ancak Erdoğan'ın 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?' ifadeleri; gerçekten vicdan, akıl, yürek sahibi kimsenin bırakın söylemeyi, duymaya bile tahammül edemeyeceği sözler. Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu? Kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın, kalbi yok!"

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Hatay Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

Hakan Celik:

AK partili olarak reisin bu kelimelerine çok ama çok üzüldüm.Allah(c.c) affetsin

188
44
yanıtYanıtla
NEY-SEDA İsmail Kembil:

Ak partili olmadığın kesin. Adımdan daha eminim

yanıt16
yanıt28
Heyy Heyyy:

Allah adaleti şaşmaz. bunlar var ya bunlar . .

yanıt31
yanıt6
Sabahattin Polat :

Alçalmakta da sınır tanımıyor

138
27
yanıtYanıtla
Medem:

Hop o kadar da değil her zaman yaptığı bir şey değil gafmı yaptı dilimi sürçtü anlayamadım.

yanıt10
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NEY-SEDA İsmail Kembil:

En dpğrusunu söylemiş. Uyum içinde çalışmak kime zarar verir. Aksine hizmet çoğalır

30
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esrefpasali:

ney-seda,, Madde 103 Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer:......... Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi TARAFSIZLIKLA yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim."

yanıt22
yanıt3
esrefpasali:

ney-seda mecburmuyuz iktidardaki yonetime oy vermeye, 5/10 sene sonra XXX secilse, mecburmuyuz XXX partisine oy vermeye? her makami yeminine uymaya davet ediyorum..

yanıt17
yanıt5
Medem:

Dilimi sürçtü gafmı yaptı anlamadım reisin böyle bir söz kullanması tuhaf.

9
78
yanıtYanıtla
Tekin avci:

Yakışık kalmadı gercekten

74
11
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