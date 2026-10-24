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CHP'li Yıldırım Kaya, Ağrı'da eğitim ihtiyaçları ve önerilerini paylaştı

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CHP'li Yıldırım Kaya, Ağrı'da eğitim ihtiyaçları ve önerilerini paylaştı Haber Videosunu İzle
CHP'li Yıldırım Kaya, Ağrı'da eğitim ihtiyaçları ve önerilerini paylaştı
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CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, ziyaretler için geldiği Ağrı'da eğitim ihtiyaçlarını değerlendirdi. Kaya, okullarda yemek, temizlik malzemesi ve temiz su sağlanması ile rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi önerilerini paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönem Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Ağrı'ya geldi.

Ziyaretleri kapsamında değerlendirmelerde bulunan Kaya, Ağrı'nın nüfus değişimi, göç ve istihdam konularının yanı sıra eğitim alanındaki ihtiyaçlara ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kaya, açıklamasında okullarda öğrencilere yemek verilmesi, temizlik malzemeleri ve temiz suya erişim sağlanması ile rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi yönündeki önerilerini dile getirdi. Ayrıca bölgenin sosyal ve ekonomik sorunlarının ele alınmasında barış, demokrasi ve adalet konularının önemine değindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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