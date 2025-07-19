CHP'li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu

CHP'li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu
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CHP'li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu
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Cumhuriyet Halk Partisi Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu. O anlar kameralarca kaydedildi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in annesinin taziyesinde Kürtçe okunan mevlit, kameralarca kaydedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in annesi Asiye Alp, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

1950 doğumlu Asiye Alp, dün gece evinde aniden rahatsızlandı. Yakınları tarafından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alp, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üç çocuk annesi olan Asiye Alp'in vefatı ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

KÜRTÇE MEVLİT OKUNDU

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu. O anlar kameralarca kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıİDO BEY:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.

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