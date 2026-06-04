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CHP YDK Başkanı Polat: "Özkan Yalım'ı affettik diye bir şey yok"

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CHP YDK Başkanı Mahir Polat, Özkan Yalım'ın affedilmediğini, istifa etmiş bir kişiye sonradan işlem yapıldığını belirterek konunun polemiğe kapalı olduğunu söyledi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Mahir Polat, "Özkan Yalım'ı affettik diye bir şey yok. İstifa etmiş bir adama sonradan bir işlem tesis edilmiş. Dolayısıyla bizim açımızdan polemiğe kapalı bir konudur Özkan Yalım konusu" dedi.

CHP YDK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan YDK Başkanı Polat, "Herkes Özkan Yalım üzerinden konuyu tartışıyor. Fakat bizden önceki MKYK üyesi saygıdeğer arkadaşlarımız bu arkadaşımızla ilgili bir karar vermişler. Elbette ki ahlakla ilgili dünkü eğer CHP MYK'sı bizim gönderdiğimiz kararı alırsa, şey işlemi alırsa, ahlaki sorunları olan tüm arkadaşlarımızın tekrardan dosyalarını geçireceğiz. Özkan Yalım 28 Nisan 2026'da Silivri Cezaevinden partimize bir istifa dilekçesi vermiş. Bizim partimiz bu istifa dilekçesini 29.04'te Genel Sekreterlik kaydına almış. Yani arkadaşlarımız kararı verdiklerinde, kararımızsa bizim 2 Mayıs 2026'da karar verilmiş. Bizim arkadaşlarımız, Özkan Yalım'ı o dönemki arkadaşlarımız ihraç etmekte gecikmişler. İstifa etmiş birini tekrardan ihraç etmişler. Dolayısıyla istifa etmiş bir adamdan bahsediyorlar" ifadelerini kullandı.

Özkan Yalım konusunun polemiğe kapalı olduğunu ifade eden Polat, "Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanının arınma ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar ahlaki üstünlük noktasına dönmesiyle ilgili açıklamalarının Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı arkasındadır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özkan Yalım'ı affettik diye bir şey yok. İstifa etmiş bir adama sonradan bir işlem tesis edilmiş. Dolayısıyla bizim açımızdan polemiğe kapalı bir konudur Özkan Yalım konusu" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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