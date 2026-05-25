Haberler

CHP'li Öztürkmen, "mutlak butlan" kararını ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinde yaşananları değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, genel merkez önünde yaşanan polis müdahalesinin kasıtlı olduğunu belirterek, sorumlunun o günkü yönetim olduğunu söyledi. Ayrıca, Yargıtay süreci bitmeden kurultay yapılamayacağını ifade etti.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Genel Merkezi önünde yaşananlara ilişkin, "Kasıtlı olarak polisin olaya müdahale etmesine yol açtılar. Bunun sorumlusu, o günkü yönetimde bulunan arkadaşlardır." dedi.

Öztürkmen, "mutlak butlan" kararı ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinde yaşananlara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntülerin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Madem kendinizi grup başkanı olarak belirlediniz, genel başkanlık makamı boş kaldı, neden polisin içeri girmesi için beklediniz? Cumartesi sürekli heyetler konuştu. Bu sahneyi bilerek yarattılar. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki olsun diye yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın anayasanın amir hükmü gereğince herkesi bağlayacağına dikkati çeken Öztürkmen, kararın yerine getirilmesi için cumartesi akşam saatlerinden itibaren o günkü yönetimle sürekli irtibat halinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kararın uygulanması için görüşmek üzere genel merkeze gelmek istediğimizi söyledik. O arkadaşlar da bizi 'Bakalım, yapalım' diye pazar sabaha kadar oyaladılar. Pazar sabahı da görüşme yapmaya gittiğimizde bizi içeri almadılar. CHP tarihinde ilk kez CHP milletvekilleri CHP binasına alınmadı. Kasıtlı olarak polisin olaya müdahale etmesine yol açtılar. Bunun sorumlusu, o günkü yönetimde bulunan arkadaşlardır."

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in, en kısa sürede kurultay yapılmasına yönelik talebine değinen Öztürkmen, "Şu an bir Yargıtay süreci var, bir tedbir kararı var. Yargıtay süreci bitmeden parti kurultaya gidemez. Şu an tedbiren yönetiliyor partimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız

Açık açık adres verip tehdit ettiler: Sistematik olarak saldıracağız
Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk devlet korumasına alındı

Kan donduran vahşet! Harçlık isteyen oğlunu hastanelik etti

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Dorukhan'ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında firari kilit isim yakalandı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı

"Mutlak butlan" kararına önce itiraz etti, sonra geri adım attı
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar

Tanıdınız mı? Gözünü şişirip üstünü başını yırttılar
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı