CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı.

"GERÇEKLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTEMEYECEKSİNİZ"

Özer, "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha! İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz. Millet büyüktür!" ifadelerini kullandı.

Pehlivan'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

İMAMOĞLU: AVUKATIMI SERBEST BIRAKIN

Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadelerini kullandı.