CHP'li Özel'in Meclis'teki basın toplantısında gündeme getirdiği Emin Şen kimdir?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili kritik bir dosya açıklayacağını ifade etmişti. Bugün kameraların karşısına geçen Özgür Özel ise toplantıda yeni bir ismi gündeme getirdi.

İSMİNİ DUYANLAR İNTERNETTE ARAMAYA KOYULDU

CHP'li Özel'in hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu Emin Şen ismi Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, internete koşan çok sayıda vatandaş Emin Şen'in kim olduğunu aramaya koyuldu. İşte Emin Şen'in biyografisine dair İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiler...

EMİN ŞEN KİMDİR?

1978 İstanbul doğumlu olan Emin Şen, Bakan Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye'nin ilk yeni nesil iletişim çalışmalarını gerçekleştiren Emin Şen, önde gelen medya kuruluşlarında danışmanlık ve Yeni Medya eğitimleri verdi. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında da aktif rol alan Emin Şen, işletme bölümü mezunu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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