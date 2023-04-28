CHP'li Özel'den İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına tepki göstererek, 'Kardeşim, siyasi darbe ne demek? Sen demokrasiden ne anlarsın? Seçim, partilerin sandıkta yarışması demek. Galip gelenin iktidara gelmesi, mağlup olanın aşağıya inmesi demek' dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Kardeşim, siyasi darbe ne demek? Sen demokrasiden ne anlarsın? Seçim, partilerin sandıkta yarışması demek. Galip gelenin iktidara gelmesi, mağlup olanın aşağıya inmesi demek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesine geldi. Alaşehir Belediye Binası önünde düzenlenen mitingde halka seslenen Özel'e Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik eşlik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına tepki gösteren Özel, "Kardeşim siyasi darbe ne demek? Sen demokrasiden ne anlarsın? Seçim, partilerin sandıkta yarışması demek. Galip gelenin iktidara gelmesi, mağlup olanın aşağıya inmesi demek. Demiş ki, 'Amerika'sı, Avrupası planladı, bize siyasi darbe yapıyorlar.' Ey Süleyman Soylu, ben Amerikalı John, Alman Hans'ı bilmem. İngiliz'i, Fransız'ı bilmem. Ben Jon yerine Cüneyt, Hans yerine Hasan, Helga yerine Hülya ablamı, misterlerin yerine Mustafa, Mıstıkları bilirim. Hasanlar, Hülyalar ne derse, günü gelir Türk Milleti ne derse, o olur. Senin dediğin, değil milletin dediği olur" dedi.

Konuşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerindeki iki kırmızı çizgiyi göstererek devam eden Özgün Özel, "Bu çizgiler matematikte eşit anlamındadır. Kemal Bey'in döneminde, bu bölgenin üzüm üreticisi bir kişiyi buraya çıkartarak, kırmızı çizgilerin sol tarafına ilaç, gübre, mazot, işçilik, sigorta gibi tüm giderlerini 'yaz' diyeceğiz. Hesaplanacak üzerine kar payı ilave edildikten sonra, üzüm fiyatları belirlenecek. Herkes hakkını alıncaya kadar bu devam edecek" dedi.