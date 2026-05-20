CHP'li Özçağdaş, UDSP kapsamındaki Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'nın ertelenmesini istedi

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 27 Haziran'da yapmayı planladığı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'nın bir yıl ertelenmesini istedi. Sınavın test şeklinde olmasını eleştiren Özçağdaş, ölçme sisteminin dört dil becerisini kapsaması gerektiğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığınca 27 Haziran'da yapılması planlanan 2026 yılı Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı (UDSP) kapsamındaki Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'nın ertelenmesini istedi.

Özçağdaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, UDSP kapsamında gerçekleştirilen öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinin yalnızca dil odaklı olmaması gerektiğini söyledi.

Sınavın "test" şeklinde yapılmasını doğru bulmadığını belirten Özçağdaş, ölçme sisteminin okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi becerilerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

CHP'li Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığınca önce 4 Temmuz'da yapılacağı duyurulan sınavın tarihinin 27 Haziran'a çekilmesini de eleştirerek, "Şimdi buradan Milli Eğitim Bakanlığına çok açık bir çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki, 'geçen yıl Ağustos'ta ilan ettiğiniz, kılavuzu ilan etmek için bu sene Mayıs'ı beklediğiniz, 40 gün sonra hiç kimsenin ne olacağını tam bilmediği, tüm alanı kapsamayan bu sınavı bir yıl erteleyin. Bu sınavı bir yıl yapmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
