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CHP'li milletvekillerinden görevden uzaklaştırılan Kayalar'a destek

AA - Ali Korkmaz - Politika
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CHP'li milletvekillerinden görevden uzaklaştırılan Kayalar'a destek

CHP İzmir milletvekilleri ile belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu partililer, "yolsuzluk ve rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a...

CHP İzmir milletvekilleri ile belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu partililer, "yolsuzluk ve rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a destek vermek için Menderes Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Bedri Serter, Ednan Arslan, Kani Beko, Mahir Polat, Murat Bakan ve Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.

Mustafa Kayalar, yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı görevinden siyasi çıkarlar uğruna geçici süreyle uzaklaştırıldığını savundu.

Verilemeyecek hesabının olmadığını öne süren Kayalar, şöyle dedi:

"Adalet karşısında her türlü hesap vermeye hazırız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Başımız dik, alnımız ak. Biliyorum ki, bugünler geçecek ve inanıyorum ki adalet olması gerektiği gibi işleyecek. Bizler de Menderes Belediyesi ailesi olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte sizlere ilk günkü heyecanımızla, isteğimizle hizmet etmeye devam edeceğiz."

AA / Ali Korkmaz - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kayalar İzmir Politika Haberler

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