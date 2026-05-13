CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Kilis'te partililerle buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kilis'te düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayisinin önemine vurgu yaptı ve SAHA 2026 Fuarı'na katılımıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kilis'te partilileriyle bir araya geldi.

Bağcıoğlu, partisinin Kilis İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz günlerde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı ziyaret ettiğini anımsattı.

Fuarın, Türk savunma sanayisi açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirten Bağcıoğlu, "1973'te Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'ın kuruluşunu esas alırsak, Türk savunma sanayisi 1973'ten bu yana gelen tüm cumhuriyet hükümetlerinin ortak eseridir." dedi.

Bugün savunma sanayisi ile her Türk'ün gurur duyması gerektiğini dile getiren Bağcıoğlu, "Savunma sanayimizi bu aşamaya getirenlere de vefa ve minnet duygusu göstermemiz de boynumuzun borcudur." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
