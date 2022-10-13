CHP'li Altay: Yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyi planlıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden, 'Dezenformasyon ile Mücadele Yasası'na ilişkin, "Biz son ana kadar uzlaşma aramaya devam edeceğiz; geçerse Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yayınlandığı günün ertesi günü gitmeyi planlıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden, 'Dezenformasyon ile Mücadele Yasası'na ilişkin, "Biz son ana kadar uzlaşma aramaya devam edeceğiz; geçerse Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yayınlandığı günün ertesi günü gitmeyi planlıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Meclis'te, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden, 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' hakkında ortak basın toplantısı düzenledi. Yasayı eleştirdi. Altay, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Altay, dün Genel Kurul'da CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın telefonunu çekiçle kırmasıyla ilgili soruya "Milletvekilimiz olayın vahametini kamuoyuna bir görsel ile paylaşmıştır. Metal bir çekiçle girilmesi eleştiriye açık bir konudur. Milletvekilimizin burada muradı, Meclis'e silah ya da delici, yaralayıcı alet sokmak değil gençlerin elinde son kalan telefonun da, telefonla sosyal medyada özgürlüklerini kullanamayacaklarına farkındalık yaratmaktır" diye karşılık verdi.