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CHP kurultayı soruşturmasında Lütfü Savaş, ifadeye çağrıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CHP kurultayına yönelik soruşturmada, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ifadeye çağrıldı. Soruşturma, 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi de tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Savaş'ın, 25 Şubat'ta ifade vereceği belirtildi. Savaş, daha önce CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açmıştı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CHP kurultayına yönelik soruşturmada, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da Kasım 2023'te gerçekleşen CHP 38'inci Olağan Kurultaya ilişkin iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını 10 Şubat'ta duyurdu. Soruşturma kapsamında eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Akif Hamzaçebi, tanık sıfatıyla ifadeye çağrılırken, bazı delegelerin de ifadelerine başvuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' şeklindeki iddialar sonrasu başlatılan soruşturma kapsamında, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı. Savaş'ın, 25 Şubat'ta ifade vereceği öğrenildi. Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

CHP kurultayı soruşturmasında Lütfü Savaş, ifadeye çağrıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Politika
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