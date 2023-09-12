CHP Kurultay Süreci İçin Basın Toplantısı Düzenlenecek

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve partinin Kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, partinin Kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" ifadelerine yer verdi.