CHP Kırıkkale İl Kongresi'nde İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, yeniden seçildi. Kongrede konuşan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, genel seçimlerde bekledikleri sonucu elde edemediklerini belirtti. CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ise 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde iddialı olduklarını ifade etti.

CHP Kırıkkale İl Kongresi'nde İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, yeniden seçildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen kongrenin divan başkanlığını CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptı.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, kongredeki konuşmasında, genel seçimlerde bekledikleri ve inandıkları sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Bugüne kadar birçok seçim yaşadıklarını ancak ilk defa iktidar olabileceklerine bu kadar inandıklarını aktaran Taşcıer, "Maalesef istediğimiz sonucu elde edemedik. Bugün bu kongreler son derece önemli. Buralar, nerede hata ve eksik yaptığımızın öz eleştirisini yapmamız gereken yerler." diye konuştu.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal da 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde iddialı olduklarını belirterek, seçimlerde partilerine belediyeler kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, mevcut Başkan Bozdağ 136 oy alarak yeniden CHP Kırıkkale İl Başkanı oldu. Diğer adaylar Ümit Duman 46, Gökhan Tektaş da 20 oy aldı.

Kongreye, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, partililer ve vatandaşlar katıldı.