CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den "NAe Sao Paulo" gemisine ilişkin açıklama - Haberler

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CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den "NAe Sao Paulo" gemisine ilişkin açıklama

CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den 'NAe Sao Paulo' gemisine ilişkin açıklama

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Aliağa ilçesinde sökümü gündeme gelen Brezilya donanmasına ait uçak gemisi "NAe Sao Paulo"ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Aliağa ilçesinde sökümü gündeme gelen Brezilya donanmasına ait uçak gemisi "NAe Sao Paulo"ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinin Aliağa İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Yücel, çocukların asbest soluyarak büyümesini, burada çalışan işçilerin de zehir solumasını istemediklerini ifade etti.

"NAe Sao Paulo"gemisini istemediklerini vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Hindistan'da, bu geminin ikizi olan ve 760 ton asbest barındıran geminin sökümü mahkeme kararıyla durduruldu. Geriye bu çöpü kabul edebilecek tek ülke kaldı o da Türkiye. Bu geminin sökümünü yapmak zorunda mıyız? Bu tonlarca asbest yüklü geminin Aliağa'ya getirilmesinin karşısındayız. Avrupa ülkelerinin böyle zehirli atıklarını kendileri bertaraf etmeyip Türkiye'yi çöplük olarak kullanmasının karşısındayız."

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise Brezilya donanmasına ait uçak gemisi "NAe Sao Paulo"nun Aliağa'da sökülmesine karşı olduklarını, bu konuya yetkililerin duyarlı olmasını beklediklerini dile getirdi.

AA / Esin Çetin - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Yücel Sao Paulo Aliağa Politika Haberler

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