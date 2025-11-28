Haberler

CHP Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel liderliğiindeki heyet, partinin 39'uncu Olağan Kurultayı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, partinin 39'uncu Olağan Kurultayı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP heyeti, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Deniz Yücel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayıp, şunları yazdı:

"Kurucumuz, kurtarıcımız, değişmez önderimiz Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım; CHP'mizin 39'uncu Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirmeden önce her kademeden yöneticilerimizle birlikte huzurunuzdayız. İki büyük eserinizden biri olan CHP'yi ilke ve devrimleriniz ışığında daha da ileriye taşımak için hiç durmadan çalışıyoruz. Demokrasi ve adaletten sapmadan, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, millet iradesine yönelen tüm saldırıları bertaraf etmek için dimdik ayaktayız. Milletimizle birlikte güzel ülkemizi, cennet vatanımızı düşman işgalinden kurtaran ve Cumhuriyet'imizi kuran iradeniz, bugün verdiğimiz mücadelede bizlere rehber olmaya devam ediyor. Hiç şüphesiz bizim mücadelemiz de başarıya ulaşacak. Demokratik bir ülkede, kimsenin kendisini öteki hissetmediği, 85 milyon vatandaşımızın huzur ve barış içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'nin sözünü huzurunuzda bir kez daha veriyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı

Keserli maganda! "Allah'ını seversen" deseler de...
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.