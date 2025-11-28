CHP Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, partinin 39'uncu Olağan Kurultayı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP heyeti, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Deniz Yücel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayıp, şunları yazdı:

"Kurucumuz, kurtarıcımız, değişmez önderimiz Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım; CHP'mizin 39'uncu Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirmeden önce her kademeden yöneticilerimizle birlikte huzurunuzdayız. İki büyük eserinizden biri olan CHP'yi ilke ve devrimleriniz ışığında daha da ileriye taşımak için hiç durmadan çalışıyoruz. Demokrasi ve adaletten sapmadan, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, millet iradesine yönelen tüm saldırıları bertaraf etmek için dimdik ayaktayız. Milletimizle birlikte güzel ülkemizi, cennet vatanımızı düşman işgalinden kurtaran ve Cumhuriyet'imizi kuran iradeniz, bugün verdiğimiz mücadelede bizlere rehber olmaya devam ediyor. Hiç şüphesiz bizim mücadelemiz de başarıya ulaşacak. Demokratik bir ülkede, kimsenin kendisini öteki hissetmediği, 85 milyon vatandaşımızın huzur ve barış içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'nin sözünü huzurunuzda bir kez daha veriyoruz."