CHP Havza İlçe Kongresi Yapıldı

CHP Havza İlçe Kongresi, mevcut başkan Yunis Yılmaz'ın aday olmadığı iki liste halinde gerçekleştirildi. Seçimlerde Şener Geçit'in beyaz listesi 58 oy, Ertaş Çoban'ın Mavi listesi ise 49 oy aldı. Yeni yönetim kurulu belirlendi.