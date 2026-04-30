CHP Grup Başkanvekili Başarır, Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kendisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve aileleriyle yaptıkları bir tatilin görüntülerinin basında yer almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatilin, 12 Nisan 2024'te Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının olduğu gün yapıldığının iddia edildiğini belirten Başarır, "Oysa o facianın gerçekleştiği gün milletvekilleriyle ben oradaydım, 48 saat uyumadım. 12-13 Nisan'da oradaydım. Bunu, televizyon, sosyal medya kayıtları doğrulamakta." ifadelerini kullandı.

Başarır, tatil görüntülerinin kendileri tarafından paylaşılmadığını bildirerek, kendilerine ait özel görüntülerin paylaşılmasına tepki gösterdi, bunun hesabını soracaklarını söyledi.

Yaptıkları tatilin suç unsuru içermediğine değinen Başarır, "Evlatlarımızla, eşlerimizle yapmış olduğumuz bir tatilin görüntüleri kirli bir algıyla, videoya montaj tarih eklenerek, Antalya'daki teleferik kazasını eşitlendirerek, 'Facia günü lüks yatta tatil' öyle mi? Bu bir devlet, hukuk krizidir, güvenlik meselesidir." ifadelerini kullandı.