Haberler

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, tatil görüntülerinin yayımlanmasına tepki göstererek, "Evlatlarımızla, eşlerimizle yapmış olduğumuz bir tatilin görüntüleri kirli bir algıyla, videoya montaj tarih eklenerek, Antalya'daki teleferik kazasını eşitlendirerek, 'Facia günü lüks yatta tatil' öyle mi? Bu bir devlet, hukuk krizidir, güvenlik meselesidir." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kendisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve aileleriyle yaptıkları bir tatilin görüntülerinin basında yer almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatilin, 12 Nisan 2024'te Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının olduğu gün yapıldığının iddia edildiğini belirten Başarır, "Oysa o facianın gerçekleştiği gün milletvekilleriyle ben oradaydım, 48 saat uyumadım. 12-13 Nisan'da oradaydım. Bunu, televizyon, sosyal medya kayıtları doğrulamakta." ifadelerini kullandı.

Başarır, tatil görüntülerinin kendileri tarafından paylaşılmadığını bildirerek, kendilerine ait özel görüntülerin paylaşılmasına tepki gösterdi, bunun hesabını soracaklarını söyledi.

Yaptıkları tatilin suç unsuru içermediğine değinen Başarır, "Evlatlarımızla, eşlerimizle yapmış olduğumuz bir tatilin görüntüleri kirli bir algıyla, videoya montaj tarih eklenerek, Antalya'daki teleferik kazasını eşitlendirerek, 'Facia günü lüks yatta tatil' öyle mi? Bu bir devlet, hukuk krizidir, güvenlik meselesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

