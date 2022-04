CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Seçim kanununda il ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulmasına ilişkin düzenlemelerin iptali için yarın veya pazartesi günü Anayasa Mahkemesine gideceklerini belirterek "Bu kanun bizi korkutmadı, ürkütmedi, en ufak bir tereddüde sevk etmedi." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün "Geçtiğimiz yılın son aylarında ekonomimiz döviz kurundaki rasyonel hiçbir gerekçesi olmayan yükselişin yol açtığı bir sarsıntıya maruz kaldı." dediğini anımsattı. Dolar/TL kurundaki yükselişin önüne geçilmesi için devreye sokulan kur korumalı mevduat sisteminde yıllık bileşik faizin yüzde 95 olduğunu, tüketici kredisi faiz oranlarının yüzde 28'in altına düşmediğini ve Hazinenin yüzde 27-28 faiz oranıyla borçlandığını anlatan Altay, "Rasyonel gerekçe var Erdoğan, sensin. Türkiye ekonomisinin içine düştüğü halin, dolardaki yükselişin, alım gücündeki düşüşün rasyonel bir tane gerekçesi var, o da sensin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyondaki yükseliş konusunda "Avrupa'daki tablo bizden vahim." dediğini de aktaran Altay, "Allahtan kork, karşındakiler milletvekili, yasama organı üyesi. Herhalde mevkidaşım Akbaşoğlu matematiğine göre Avrupa'daki tabloyu mukayese etmiş." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinde ortalama enflasyonun yüzde 6 olduğunu belirten Altay, "Erdoğan, 'Yüzde 6, yüzde 61'den kötüdür.' diyor milletvekillerine." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı programdaki "Ekonomide yeni safha başladı." sözlerini de eleştiren Altay, şunları söyledi:

"Allah aşkına yeni bir model icat etme. Sen her yeni model icat ettiğinde milletin sırtı, beli biraz daha büküldü. Millet enflasyonun altında inim inim inledi, ezildi. TL itibar ve irtifa kaybetti. Ne olur, senden rica ediyorum, yeni dönem açma kardeşim. Yeni bir şey yapma, gölge etme başka ihsan istemeyiz. Şu işi 3 ay devletin iyi yetişmiş bürokratlarına teslim et, 3-5 maaş alan yandaş ve yalakalarına değil. Ekonomiyi bilen, namuslu bürokratlarına 3 ay teslim et. Gençlere dünyayı gezmelerini tavsiye ediyorsun ya, gençler belediye otobüsüne binemiyor, dünyayı nasıl gezecekler? Sen git, dünyayı gez. Bu memleketin iyi yetişmiş iktisatçıları senin Türkiye'de yarattığın bu tahribatı bir an önce temizlesin."

"Efelik bitti; ahmaklık, enayilik geri geldi"

İktidara, emekli bayram ikramiyelerine zam yapması çağrısında bulunan Altay, "Beşli çeteden biraz sabır iste, gel emeklinin yüzünü güldürüver. 3 gün yüzleri gülsün kardeşim, sonra nasıl olsa yine ezeceksin. Bu enflasyon, zamlar, dolar burada kalmayacak." diye konuştu.

Altay, Erdoğan'a, esnafın ve köylünün aldığı kredilerin faizlerini silmeye yönelik kanun teklifi yapılması çağrısında bulundu. AK Parti'li siyasilerin ekonomiye ilişkin açıklamalarını sıralayan Altay, sadece bir AK Parti'li siyasetçinin vatandaşın gerçeklerini görerek açıklama yaptığını savundu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasına da değinen Altay, "Dosya Arabistan'a gönderildi. BM'nin, cinayete Suudi Arabistan yönetiminin dahil olduğuyla ilgili raporu var. Kamera kayıtlarını herkese izlettiniz. Nasıl olacak? Kasa boşaldı, efelik bitti; ahmaklık, enayilik geri geldi. Böyle mi diyeceğiz Erdoğan? Önce emir geldi Türkiye'ye, sonra BAE'nin swapları geldi. Şimdi Erdoğan'a soruyorum, bu kepazelikten sebep önce sen mi Arabistan'a gideceksin, yoksa Arabistan Kralı ya da Prensi mi buraya gelecek, sonra swap mı gelecek? Ne uğruna bu yapıldı? Bu skandalın altına ne uğruna imza attın, bunu da milletle paylaşacaksın. Allah kimseyi söylediğinin aksini yapmak zorunda bırakmasın. Erdoğan'ın tam olarak durumu budur."

"Erdoğan'ın 6'lı masadan ürktüğü bir gerçektir"

CHP Grup Başkanvekili Altay, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Temel gıda ürünlerinde fiyat sabitleme söylemlerinin anımsatılması üzerine Altay, "20 kalemde fiyat sabitlemeye gerek yok. Sayın Karamollaoğlu'nun da bir tezi var, 'Ortalama bir ürüne endeksleyelim ücretleri.' diyor. 20 kaleme sabitleseniz ne olacak, ha bire para basacaksınız. Elektrik, doğal gaz, akaryakıt, gübre ve tarım ilaçlarını sabitleyin, aşağı çekin, fiyatlar kademeli olarak aşağı çekilecektir." değerlendirmesini yaptı.

Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine" yönelik çağrısına ilişkin, "Devlet Bey, kendisine verdiğimiz cevaplara iyi de olsa, kötü de olsa çok kızıyor. Milletvekilleri internetten küfür ve hakaret yağdırıyorlar. Onun için Devlet Bey'in çağrılarına cevap verecek halimiz yok. Her şey Anayasa, kanun ve kurallara uygun yürümelidir. Sadece bir teröristle ilişkisi olan milletvekili için değil, herkes için kanunlar ve anayasa uygulanmalıdır." dedi.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin bir soru üzerine Altay, "Erdoğan için Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hep gördüğümüz bir şey var; kavga ettiği ne kadar lider varsa şimdi biraz swap, biraz yeşil dolar için herkesle kanka olma yolunda hızla ilerliyor. Allah selamet versin. Ama Türk milleti Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmü karşısında bu sıkıntılı halinden rahatsızdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, üç kuruş için, biraz swap, biraz doğal gaz boru hattı için Filistinli kardeşlerimizi feda etmesi düşünülemez. Filistin davası kutlu ve kutsal bir davadır." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Altay, başka bir soru üzerine, seçim kanunu değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürmek için hazırlıklarının son aşamada olduğunu belirtti. Partisinin seçim güvenliği konusunda hiç endişesi olmadığını söyleyen Altay, "İl ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ile üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması düzenlemeleri için Anayasa Mahkemesine gidiyoruz. Bu kanun bizi korkutmadı, ürkütmedi, en ufak bir tereddüde sevk etmedi. Yüksek Mahkemeye yarın veya pazartesi taşıyacağız." açıklamasında bulundu.

Altay, Macaristan'da 6'lı ittifakın seçimi kaybetmesi bağlamında Türkiye'de 6 partinin yer aldığı Millet İttifakı'nın seçimi kaybedeceği yönündeki açıklamaları değerlendirirken "Erdoğan'ın 6'lı masadan ürktüğü bir gerçektir. Erdoğan'ın bundan rahatsız olmasını çok doğal karşılıyoruz. Türkiye ile Macaristan'ı birbirine karıştırmaya gerek yok. Macaristan'da mevcut diktatör seçim kazandı diye 'Türkiye'de ben de kazanacağım.' diyorsa o onun hayalinden ibarettir." dedi.