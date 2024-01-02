CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Özgür Özel'e görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın eşlik etti.