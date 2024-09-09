CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pembe Köşk'teki CHP Tarihi Sergisi'ni ziyaret etti.

Özgür Özel, İsmet İnönü Vakfı tarafından Pembe Köşk'te hazırlanan CHP Tarihi Sergisi'ni ziyaret etti. İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, serginin hazırlanış süreci ve içinde yer alan eserlerle ilgili Özel'e bilgi verdi. Özel'e ziyarette, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile milletvekilleri eşlik etti.