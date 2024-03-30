CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketinde üstü açık otobüsle şehir turu attı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında son çalışma gününü, memleketinde üstü açık otobüsle şehir turu atarak geçirdi.

Turgutlu Caddesi'nde partililerle buluşan Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkan adayı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve İl Başkanı İlksen Özalpler ile birlikte üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Özel, otobüs üzerinden Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 8 Eylül Caddesi, İzmir Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde kendisi bekleyen vatandaşları selamladı, adayları için destek istedi.