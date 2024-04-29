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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KESK Heyetini Kabul Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki kabulde, Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de eşlik etti.

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Kaynak: AA / Politika

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