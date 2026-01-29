CHP Genel Başkanı Özel, parti personeli Özkanatoğlu'nun cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden parti personeli Serdar Özkanatoğlu'nun cenaze törenine katılarak, ailesine başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden parti personeli Serdar Özkanatoğlu'nu son yolculuğuna uğurladı.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özkanatoğlu için Mamak Ortaköy Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Özel, Özkanatoğlu'nun yakınlarına taziyelerini iletti.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika