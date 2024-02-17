CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Aslan ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de hazır bulundu.