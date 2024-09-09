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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Eylül 2123 tarihindeki genel başkan için mektup yazdı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen toplantıda, 9 Eylül 2123 tarihindeki CHP Genel Başkanına hitaben yazdığı mektubu okudu ve önceki genel başkanlarla birlikte imzaladı. Mektubun bir örneği CHP Bellek Sergisi'ne asıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 9 Eylül 2123 tarihindeki genel başkanı için mektup yazdı. Yazılan mektup düzenlenen toplantıda Özel tarafından okundu.

Özgür Özel, CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında 40 yaş altı MYK, PM, YDK üyeleri, milletvekilleri, il başkanları, il, ilçe, belde belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda 9 Eylül 2123 tarihindeki CHP Genel Başkanına hitaben yazdığı mektubu okuduktan sonra önceki genel başkanlar Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile birlikte imzaladı. CHP Genel Merkezi bahçesine bir kapsül içinde gömülen mektubun bir örneği de CHP Bellek Sergisi'ne asıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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