CHP Genel Başkanı Özel, gazeteci yazar Rahmi Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneğinin önceki genel başkanlarından gazeteci yazar Rahmi Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı.
Beraberindeki partililerle Rahmi Yıldırım için Gölbaşı Mezarlık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine gelen Özel, Yıldırım'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Rahmi Yıldırım, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz