CHP Genel Başkanı Özel'den, şehitler Açay ve Akarsel için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay ve Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'e Allah'tan rahmet diledi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ağrı Doğubayazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan kahraman askerlerimiz Yusuf Açay ve Selman Akarsel'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."