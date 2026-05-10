CHP Genel Başkanı Özel, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başta şehit anneleri olmak üzere, emeğiyle, sevgisiyle, direnciyle hayatlarına ışık olan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Annelerin, sadece evlat değil; vicdan, dayanışma ve umut büyüttüğünü belirten Özel, "Başta şehit annelerimiz olmak üzere, emeğiyle, sevgisiyle, direnciyle hayatımıza ışık olan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz