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Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek
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Haberler
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Nisan 2022'de yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Özel, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı konuşmada "Diktatör" ifadesini kullanmıştı.

CHP lideri Özgür Özel, 3 yıl önce Çağlayan'da yaptığı bir konuşmada sarf ettiği "Diktatör" ifadesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira ödeyecek.

ERDOĞAN'IN AVUKATI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir" ifadesini kullandı.

Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önündeki "Adalet Nöbeti"nde yaptığı konuşması şöyleydi; "Öfkemiz büyük, ancak kararlılığımız da bir o kadar yüksek. Buradan sonra nereye çağırılırsanız oraya gidin. Baro sizi çağırıyorsa baronun toplantısına gidin. Adalet nöbetine çağırıyorlarsa adalet nöbetine gidin. Meslek örgütünüzün toplum örgütlerinin, sivil inisiyatiflerin barışçıl çağrılarına bedeninizde, yüreğinizle, zihninize katkı verin. Karşımızdaki bu büyük, kötücül aklı hiçbirimiz tek başımıza yenemeyiz. Ama Gezi'de olduğu gibi hep birlikte yeneriz.

Gezi Erdoğan'ı yendi, onu mahkum etti. Bunu hazmedemediği için Gezi'yi savunanları mahkum etmeye çalışıyor. İçeriye tıkıyor, zulmediyor. Gezi başarıldı, Gezi Parkı orada duruyorsa, orada duruyorsa Erdoğan Gezi sürecinde öncesinde söylediklerini yapamadıysa Gezi sayesindedir. Gezi'de 81 ilde tek yürek olan, omuz omuza veren on milyonlar sayesindedir. Bu ülkenin bir diktatörden kurtuluşu ancak yine hepimizin omuz omuza, yürek yüreğe vermesiyle olacak. Biz bu diktatörü Gezi ruhuyla Gezi'nin başardığı gibi bir kez daha yeneceğiz. Buna söz veriyoruz."

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

şu çapsızların, chp nin ülkeye kazandırdığı ne var. yaptıkları sadece şiddet, hakaret, millletin değerlerini aşağılama. bunlar ülke yönetimine talip bir de.

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Haber YorumlarıSeraaa:

öyle boş boş konuşursan böylede ödersin arada birde ağzından doğru bir kelime çıksın

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Haber YorumlarıMGk:

Rakibini seçime sokmayan demokrat (!) Özgür

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Siyasetçiler için çerez parası ya sadece vatandasi sarsar o rakam beş tane emekli aylığı 14 tane 2022 engelli aylığı

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Haber YorumlarıMengele:

Dünya Dikdatör diyor yalniz özgür özel degilki o zaman dünyaya meydan okuyup para cezasi versinler tabi takarsalar

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

bu kafayla daha çok ödeme yapar

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÜLKENİN HER SOKAĞINDAN PETROL FIŞKIRSA FAKİRLİKTEN AZI KOKAR YİNE HALKIN

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Ö.özelde para çokmuş. Trafik cezası yiyen çiftçilerin cezalarını ödeyecekti.Ama İmamoğlu ile konuşur aralarında ödemeyi paylaşırlar artık

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Siz hiç CHP'nin İsrail e lanet okuduğunu, 'çocukları katlediyorlar' dediklerini duydunuz mu? Sözde kadın özgürlüğünü savunan CHP'den İsrail kadınları öldürüyor katil İsrail dediğini duydunuz mu? Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden CHP'nin hiç Gazzede 800 tane gazeteci öldürÜldü İsrail i kınıyorum dediğini duydunuz mu?

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp dunyada ulkemizi yolsuzluk sampiyonu yqpmistir

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