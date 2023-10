CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Bu parti ve örgüt, 6 Kasım günü ayağa kalkacak. Önümüzdeki yerel seçimler ile ilk genel seçimleri alacak dedi.

Özgür Özel, Afyonkarahisar'da partisinin İl Başkanlığı'nda CHP'liler ile bir araya geldi. Parti binası önünde konuşma yapan Özel, Çok farklı beklentiler, çok farklı söylemler, çok farklı parti içi bir mücadele olabilir. Geçmişte kötü örnekleri var. Ama ne ben ne ekip arkadaşlarımız, bundan önce duymadığınız gibi bundan sonra da partimizi sıkıntıya sokacak, mevcut genel başkanımızı hırpalayacak, kendisini rencide edecek, parti içi mücadelenin dozunu kaçırıp, babaevini kırıp dökecek, yakıp yıkacak bir anlayışta olmadık, olmayacağız. Çünkü bu parti ve örgüt, 6 Kasım günü ayağa kalkacak. Önümüzdeki yerel seçimler ile ilk genel seçimleri alacak dedi.

'ULU ÇINARLARA DA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Bu süreçte herkese ihtiyaç olduğunu ifade eden Özel, CHP olarak bundan sonraki süreçte, kimseyi kaybetmeden; kırgınlıklar, küskünlükler varsa bitirerek, önceki dönem emek vermiş partimizin bütün büyüklerine sahip çıkarak, gelecek nesiller için liselerdeki örgütlenmeden başlayarak, bu partinin bu koca Cumhuriyet'in, Cumhuriyet kadar kıdemli, eski, güçlü, bu koca ormanı hep bir arada tutacağız. Yeni fideler ekeceğiz, genç ağaçlarımız olacak, olgunlaşmış, siyaseti hep birlikte yaptığımız örgütümüz olacak. Ama ulu çınarlara da sahip çıkacağız. CHP'nin bu siyasetine güç, nefes katacağız. Çok soruluyor, evet aday belli. Genel başkan adayı Özgür Özel diye konuştu.

'KADROLAR DEĞİŞECEK Mİ'

Özel, şöyle devam etti

Tüzük hoşumuza gidiyor, örgüt sahipleniyor; güzel. Peki kadrolar, kadrolar değişecek mi Şüphesiz kadro her seviyede, her yaştan, her kıdemden arkadaşlarımızın bulunduğu bir süreçteyiz. Genel başkanımız tarafında da bizde de var. Ama arada bir fark var. Sayın Genel Başkanın tarafındaki çok dönem görev yapmış, önemli sorumluluklar üstlenmiş, bu süreçte hepimizin bildiği bazı isimler 'Devam edeceğiz, Genel Başkanımız devam edecek, buradayız' diyorlar. Kıdemli, çok dönemlik arkadaşlarımız, farklı olarak şöyle söylüyorlar; 'Değişimden yana destek oluyoruz, evet. Arkalarındayız, destekliyoruz. Ama değişim bizden başlayacak, hiçbir görev talebimiz yok' diyorlar.

Konuşmanın ardından Özel, partililerle fotoğraf çektirdi. Daha sonra partide genel merkez delegeleri ile buluşan Özel, basına kapalı toplantı yaptı.