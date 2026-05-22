CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu

CHP, 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararının ardından YSK'ya dijital başvuru yaparak, 39. Olağan Kurultay sonucu verilen mazbataların geçerliliğinin tespitini talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. Olağan Kurultayı davasında 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. İtiraz başvurusu dijital ortamda yapıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi. 36'ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı 'konusuz kaldığı' gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak, kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti. Bunun üzerine CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, bugün YSK'ya başvuruda bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, YSK'ya yapılan itiraz dilekçesinde söz konusu tedbir kararının madden ve hukuken icrasının imkansız olduğunun belirtildiği ve 39. Olağan Kurultayı sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespitinin talep edildiği ifade edildi. Açıklamada CHP'nin YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesinde, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı, seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçimleri ve mazbataları yok saymaktadır. Ancak Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca 22. Olağanüstü Kurultay, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultay'da yapılan seçimlerin iptali mümkün değildir. Bu kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbatalar iptal edilemez" ifadelerine yer verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sonuç olarak dilekçede Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararının seçim kurullarının görev alanına müdahale ettiği, madden ve hukuken uygulanamaz nitelikte olduğu belirtilmiştir. YSK'dan Anayasa'nın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisi kapsamında ilgili kongre ve kurultaylarda yapılan seçimlerin ve düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun, bu kongre ve kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi talep edilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
