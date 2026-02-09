Haberler

CHP'den istifa eden Özarslan: Sabaha kadar uyuyamadım

CHP'den istifa eden Özarslan: Sabaha kadar uyuyamadım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfür ettiği iddiasıyla partisinden istifa ettiğini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, WhatsApp üzerinden gelen mesajların ardından sabaha kadar uyuyamadığını söyledi. Özarslan siyaset dilinin bu olmaması gerektiğini savundu.

  • Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden küfür içeren mesajlar gönderdiğini iddia ederek CHP'den istifa etti.
  • Özarslan, iddia ettiği mesajlarda 'köpek', 's…tir git', 'yalaka' ve 'karaktersiz p…ç' gibi ifadelerin yer aldığını belirtti.
  • Özarslan, istifasının ardından Keçiören Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfür ettiği iddiasıyla partisinden istifa ettiğini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, WhatsApp üzerinden gelen mesajların ardından "sabaha kadar uyuyamadığını" söyledi.

Özarslan, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden gönderdiğini ileri sürdüğü mesajların ardından ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Söz konusu mesajlarda ağır hakaret ve küfür ifadelerinin yer aldığını öne süren Özarslan, bu durumun parti içinde kabul edilemez bir tablo ortaya koyduğunu savundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bu mesajları aldıktan sonra sabaha kadar uyuyamadım. Hem kişisel onuruma hem de temsil ettiğim makama yönelik açık bir saygısızlık söz konusu" ifadelerini kullandı. Özarslan, yaşananların ardından partisinde siyaset yapma imkânının kalmadığını belirterek istifa kararını bu nedenle aldığını söyledi.

O MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Özarslan, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, Özel tarafından gönderildiğini iddia ettiği mesajlarda "köpek", "s…tir git", "alçak köpek s…tir git", "yalaka" ve "karaktersiz p…ç" gibi ifadelerin yer aldığını ileri sürdü. Bu ifadelerin parti içi bir tartışmanın ötesinde, açık bir hakaret niteliği taşıdığını savundu.

"SİYASET DİLİ BU OLMAMALI"

İstifasını duyururken parti içi iletişim dilini de eleştiren Özarslan, " Siyaset, tehdit ve hakaret diliyle yapılmamalı. Bu anlayışla aynı çatı altında bulunmam mümkün değil" dedi. Özarslan, Keçiören Belediye Başkanlığı görevini ise bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Bakan Fidan'dan İran çıkışı! Bölgeye nefes aldıracak açıklamayı yaptı
RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı

Süper Lig şampiyonu, yeni sezonun ilk transferini yaptı