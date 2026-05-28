CHP'den Parti Meclisi toplantısına ilişkin açıklama

CHP, Parti Meclisinin (PM) toplanma tarihinin, üyelere tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirleneceğini duyurdu.

Partiden, daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran'da yapılacağı bildirilen PM toplantısının tarihine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PM üyelerinin, görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle PM'nin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek PM toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır."