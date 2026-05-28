CHP'den Parti Meclisi toplantısına ilişkin açıklama
CHP, Parti Meclisi toplantı tarihinin, üyelere tebliğ sürecinin tamamlanmasının ardından Genel Başkan tarafından belirleneceğini açıkladı.
CHP, Parti Meclisinin (PM) toplanma tarihinin, üyelere tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirleneceğini duyurdu.
Partiden, daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran'da yapılacağı bildirilen PM toplantısının tarihine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"PM üyelerinin, görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle PM'nin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek PM toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır."