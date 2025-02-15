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CHP'de 'mutabakat' krizi: Mansur Yavaş 'değiliz' dedi, Özgür Özel yine de söyledi

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CHP içerisindeki adaylık krizine ilişkin katıldığı televizyon programında konuşan Gazeteci Sinan Burhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte tam mutabakat içindeyiz' sözlerine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Burhan, Özel'in bu sözleri Yavaş'a rağmen söylediğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları kriz yarattı. Aday belirlemek için ön seçim kararı alan partide Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime katılmama kararı aldı.

Ancak basında Mansur Yavaş'ın aday olmak istediği yönündeki haberler yer alırken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Yavaş arasında bir çekişme olduğu öne sürüldü.

BU KEZ DE MUTABAKAT KRİZİ

Söz konusu tartışmalar kamuoyunda da tartışmalara neden olurken; geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında "Tam mutabakat içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Ancak Millet Haber Ajansı Yayın Müdürü Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında katıldığı programda bu cümlenin arka planına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

YAVAŞ İTİRAZ ETTİ, ÖZGÜR ÖZEL YİNE DE SÖYLEDİ

Burhan, toplantı öncesi Özgür Özel'in Mansur Yavaş'a "Sayın Yavaş tam mutabakat ifadesini kullanacağız" dediğini, Yavaş'ın da "Tam mutabakat içerisinde değiliz" dediğini aktardı. Burhan ayrıca Yavaş'ın itirazına rağmen Özel'in "Tam mutabakat içindeyiz" dediğini belirtti.

CHP'de 'mutabakat' krizi: Mansur Yavaş 'değiliz' dedi, Özgür Özel yine de söyledi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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