CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Oyunu Kullandı

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Mandalinci, oyunu kullanmak için eşi Sezil Tamer Mandalinci ile Turgutreis Mahallesi'ndeki Vedat Türkmen Ortaokulu'na geldi.

Mandalinci, oyunu 1037 numaralı sandıkta kullandıktan sonra, "Bodrumumuz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bu akşam güzel bir sonuç çıkacak." ifadelerini kullandı.