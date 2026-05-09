CHP Muğla Milletvekili Derici ile Parti Meclisi Üyesi Seyhan, Bilecik'te partililerle buluştu
CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde partililerle bir araya gelerek seçim çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Derici, 81 ilde seçim hazırlıklarına başladıklarını vurguladı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ile CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, partililerle bir araya geldi.
Derici, Bozüyük CHP İlçe Başkanlığı binasında yaptığı konuşmada, parti olarak 81 ilde seçim çalışmalarına başladıklarını belirterek, bu çerçevede vatandaşlara ulaşmak istediklerini söyledi.
Seyhan da zorlu bir yola girdiklerini ifade ederek, en önemli şeyin birlik ve beraberlik olduğunu aktardı.
CHP İl Başkanı Ali Özdemir'in de katılımcılara hitap ettiği programda, partililer yer aldı.
Kaynak: AA / Beyzanur Topçu