CHP Aydın Eski İl Başkanı Barkan Kalınomuz, Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu

Bugüne kadar partisine en ağır eleştirileri yapmaktan çekinmeyen CHP Aydın Eski İl Başkanı Barkan Kalınomuz, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Solcular er geç hesap soracaktır" dedi.

Her fırsatta partisine yönelik en ağır eleştirileri yapmaktan çekinmeyen CHP Aydın Eski İl Başkanı Barkan Kalınomuz, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayı'nın ardından Genel Başkanlık görevine yeniden seçilemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklama paylaşan CHP Aydın Eski İl Başkanı Barkan Kalınomuz; "Siz bilmezsiniz de ben söyleyeyim. Solculuğun şöyle bir huyu vardır. Er geç hesap sorar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sakin güç değil tam tersi öfkeli ve kindar olduğunu ifade eden Kalınomuz paylaşımında; "Kemal Bey, sizi yakından tanıma fırsatı, onlarca kez de baş başa oturma fırsatı buldum. Siz toplumun bildiği gibi sakin güç falan değildiniz. Hayatımda sizin kadar öfkeli ve kindar birini hiç görmedim. Demokrasi, demokratlık ise yanınızdan bile geçemez. Bu partinin evlatlarını, Ekmelettin İhsanoğlu, Mehmet Bekaroğlu, Ayhan Taşkın, Abdüllatif Şener, Mehmet Ali Çelebi, Sadullah Ergin gibi faşistlere tercih ettiniz. Danışmanlarınızı ise anlatmaya utanıyorum. Düttürü partilere sanki parti babanızın çiftliği de bu çiftlikte çay ısmarlar gibi 39 milletvekili ısmarladınız. Siz hep tek adamdınız, zannedersem tek adam olarak da yaşayacaksınız. Kendiniz tek adamken Tayyip'e 'tek adam' diyemezsiniz. Partide demokrasiyi tesis etmez iken ülkeye demokrasiyi getireceğinizi iddia edemezsiniz. Siz bilmezsiniz de ben söyleyeyim. Solculuğun şöyle bir huyu vardır. Er geç hesap sorar. Çokta üzüldüğünüzü zannetmiyorum. Zaten kaybetmeye alışıksınız" dedi. - AYDIN