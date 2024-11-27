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CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

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Asal Araştırma'nın yayımladığı son anket sonuçlarına göre CHP yüzde 22,7 ile birinci parti olurken; AK Parti, yüzde 21,5 ile ikinci parti oldu.

Asal Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Kasım 2024 Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 26 ilde 9-17 Kasım tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre CHP, AKP'nin önünde yer aldı.

Ankete katılanlarında yüzde 22,7'si tercihini CHP'den yana kullanırken; AK Parti diyenlerin oranı ise 21,5 oldu. Anket sonuçlarına göre DEM Parti'nin oy oranı yüzde 6 olarak kayıtlara geçti.

YENİDEN REFAH'TAN SERT DÜŞÜŞ

DEM Parti'yi yüzde 5,6 ile MHP, yüzde 3,6 ile Zafer Partisi takip etti. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 3,4 olurken; son yerel seçimlerin sürpriz çıkışını yapan Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,4'de kaldı.

ANAHTAR PARTİ POTAYA GİRDİ

Yavuz Ağıralioğlu'nun kurduğu Anahtar Parti'ye evet diyenlerin oranı yüzde 1, Türkiye İşçi Partisi'ne oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 0,9 oldu.

KARARSIZLAR 1. PARTİ

Anket sonuçlarına göre, diğer partileri tercih edenler yüzde 2,1 oranını yakaladı. Ankete göre ipi göğüsleyenler ise kararsızlar oldu. Kararsızların oranı yüzde 30 olarak kayıtlara geçti.

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tablo ise şöyle:

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Akp ve tayyip denen şahıs hala bu kadar oy alabiliyorsa yansın ülke

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Makarna ve kömüre oy veren zihniyet çok oldukça bunların oy sayısı bu kadar fazla oluyor

Yorum Beğen41
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben ak partiye kesinlikle düşman değilim hatta ilk kurulduğu andan itibaren çok uzun süre üye oldum ve oy verdim verdiğim oyları helal etmiyorum ülkeyi bu hale mezardaki babam getirmedi zaten kurulduğunda rahmetli idi bu günleri görse ne derdi bilmem ama bunlar hala bu kadar yüksek oy nasıl alıyorlar düşünmek lazım bir dükkanı çalışan iflas ettirdiğinde anında şutlarsınız milletin değil kendilerinin ceplerine ellerini atsalar bırakın oy vermeyi yaygarayı koparırlar

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Haber Yorumlarıyusuf karataş 2:

reissssss

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Haber YorumlarıMGk:

Ülkemiz de çok ama çok ciddi bir ekonomik kriz var ama çare asla CHP olamaz.. Belediyeler de durum ortada rezalet bir yönetim var

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Haber YorumlarıHakan:

Halk memnun. Seçkin zümre bol kepçe yaşıyor diğerleri uyuyor. Halimize şükür, akp yine alır. Bu insanlarla bu kadar olur...

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Haber YorumlarıMesut Görgülü:

REIS LE DEVAM...

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