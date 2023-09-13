CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı Seçiminde Gerginlik

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde partililer ile Milletvekili Burcu Köksal arasında gerginlik yaşandı. Köksal bayıldı ve sağlık görevlileri müdahale etti.

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde partililer ile Milletvekili Burcu Köksal arasında gerginlik yaşanırken, gerginliğe dayanamayarak bayılan Köksal'a sağlık görevlileri müdahale etti.

Bugün yapılan CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe kongresinde gergin anlar yaşandı. CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonucunda Köksal baygınlık geçirdi. Sağlık görevlileri Köksal'a müdahale ederken, çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesini ise araya giren partililer önledi. - AFYONKARAHİSAR