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Çevre Bakanı Özhaseki İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Çevre Bakanı Özhaseki İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Özhaseki, afet bölgesindeki çalışmaların öncelikleri olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bakanlık sürecindeki ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bakan yardımcılarımız ve genel müdürlerimiz ile birlikte 'bismillah' diyerek ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar. İnşallah afet bölgesindeki konutları vatandaşlarımıza hızlıca teslim edeceğiz ve bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Politika Haberler

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