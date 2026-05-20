Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Tokat'ta aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde AFAD'dın müdahaleleri proaktif bir anlayışla sürdürülmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'taki aşırı yağışlar ve sel felaketiyle ilgili can kaybı yaşanmadığını, AFAD koordinasyonunda tahliye ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde, AFAD koordinasyonunda ekiplerimizin müdahaleleri proaktif bir anlayışla sürdürülmektedir. Tüm ihbarlara hızlı şekilde müdahale edilmiş, kritik yerleşim alanlarında gerekli tahliyeler tamamlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Süreci anbean takip ediyor, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
