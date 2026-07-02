Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye'de yaşanan terör saldırısına kınama

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kardeş ve komşu ülke Suriye'de yaşanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kardeş ve komşu ülke Suriye'de yaşanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, Suriye halkına ve hükümetine başsağlığı diliyorum. Terör eylemi yapanlar ve bunun arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur. Suriye halkının tüm unsurları ile teröre karşı birlik içinde olacağına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bedeller ödeyerek bugünlere gelmiş Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı