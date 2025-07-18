Cevdet Yılmaz'dan Erol Karaömeroğlu için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, trafik kazasında hayatını kaybeden Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu için taziye mesajı yayımladı ve ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, trafik kazası sonucu vefat eden Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Çalışkanlığına ve devlet adamlığına şahit olduğum, elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz eski Bitlis Valimiz Sayın Erol Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mülki idare camiamıza sabır ve başsağlığı, aynı kazada yaralanan aile fertlerine acil şifa diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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