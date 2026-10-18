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Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü NSosyal'den kutladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dost ve kardeş Azerbaycan devletinin ve halkının bağımsızlık yıl dönümünü kutlarım.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan devletinin ve halkının bağımsızlık yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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