Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü NSosyal'den kutladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan devletinin ve halkının bağımsızlık yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA