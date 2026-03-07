Haberler

Bakan Ersoy'dan İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 sikke ve figürün ele geçirilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Çeşme Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonla İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 sikke ve figürün ele geçirildiğini açıkladı. Bu yakalamayla birlikte uluslararası kaçakçılık rotaları hakkında yeni bilgiler de elde edildi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Çeşme Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 sikke ve figürün ele geçirilmesi sayesinde sadece söz konusu eserlere yeniden kavuşmakla kalmadıklarını aynı zamanda uluslararası kaçakçılık rotalarına ilişkin yeni bilgiler de elde ettiklerini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığının operasyonla ilgili açıklamasını da alıntılayarak yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yurt dışından iadesini sağladığımız eserlerin müjdesini vatandaşlarımızla paylaşmaktan her zaman büyük bir gurur duyuyoruz. Ancak asıl mücadelenin evde başladığını, bu çabaların müzelerimiz, kolluk birimlerimiz ve adli mercilerimizle el ele yürütüldüğünü de her fırsatta hatırlıyor, hatırlatıyoruz. Gümrük muhafaza birimlerimizce gerçekleştirilen bu yakalama sayesinde yalnızca kaçakçılar tarafından bağrımızdan koparılan eserlerimize ülkemizden çıkarılmadan yeniden kavuşmakla kalmadık, aynı zamanda uluslararası kaçakçılık rotalarına ilişkin yeni bilgiler de elde ettik. Başta Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat olmak üzere emeği geçen gümrük muhafaza ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
