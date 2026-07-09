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AK Parti Sözcüsü Çelik: "'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' hakikatini dillendiren herkese selam olsun"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' hakikatini dillendiren herkese selam olsun diyerek, bu hakikatin görülmesi için gayret edenleri selamladı ve barbarca eylemlerde bulunanları kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz varolsunlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz varolsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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