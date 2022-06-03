Çataklı: "Suriye'de göçe hazır 6 milyon insan söz konusu, bu insanların orada tutunabilmesi için çabalarımız sürdürüyoruz" - Haberler

Çataklı: "Suriye'de göçe hazır 6 milyon insan söz konusu, bu insanların orada tutunabilmesi için çabalarımız sürdürüyoruz"
AA - Kıvanç Gürbüz - Politika
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (1)
AA / Kıvanç Gürbüz - Politika